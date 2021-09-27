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Почеттино: «Месси – лучший игрок мира, но ему нужно адаптироваться в новом клубе»
Наставник ПСЖ высказался об аргентинском нападающем
27 сентября 19:30
Лионель Месси / фото - skysports.com
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о нападающем Лионеле Месси перед матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Почеттино цитирует BBC:
«Мы говорим о лучшем игроке мира. Но говоря это, надо понимать, что он такой же человек, как и мы, которому нужно адаптироваться в новом клубе.
Семья должна адаптироваться к новому обществу и культуре. Дайте игроку адаптироваться и почувствовать себя как дома. Теперь для него все по-новому.
Он прибыл в ПСЖ не так давно, мы работаем вместе. Лео знакомится с партнерами по команде. Он намерен добиться успеха и выиграть большие трофеи для клуба.
Сыграет ли Месси во вторник? Я ничего не подтверждаю, пока не наступит день матча. Он будет доступен в группе игроков».
Лионель Месси готовится к матчу с «Манчестер Сити». Тем не менее, решение по участию аргентинца будет принято в день игры.
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