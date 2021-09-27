Почеттино: «Месси – лучший игрок мира, но ему нужно адаптироваться в новом клубе»

Лионель Месси / фото - skysports.com

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о нападающем Лионеле Месси перед матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Почеттино цитирует BBC:

Семья должна адаптироваться к новому обществу и культуре. Дайте игроку адаптироваться и почувствовать себя как дома. Теперь для него все по-новому.

Он прибыл в ПСЖ не так давно, мы работаем вместе. Лео знакомится с партнерами по команде. Он намерен добиться успеха и выиграть большие трофеи для клуба.

Сыграет ли Месси во вторник? Я ничего не подтверждаю, пока не наступит день матча. Он будет доступен в группе игроков».