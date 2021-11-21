И кто здесь «Особенный»? Прогноз на дебютный матч Шевченко у руля «Дженоа»

В первой битве на клубном уровне украинец встретится со своим бывшим тренером

Прогноз

21 ноября в европейском футболе состоятся сразу несколько больших матчей: «Манчестер Сити» – «Эвертон», «Интер» – «Наполи», «Лион» – «Марсель» – все это интригующие вывески, но какое нам дело до них, когда в Серии А дебютирует культовый для Украины Андрей Шевченко. Бывший главный тренер сборной Украины возглавил «Дженоа», а поприветствует его на клубном уровне «Рома» Жозе Моуриньо – вот это закрутка!

Я не спроста в заголовке употребил слово «Особенный». Как многие из вас помнят, именно так Моуриньо охарактеризовал себя, после первого прихода в «Челси». И португалец действительно был «Особенным»: две впечатляющие победы в Премьер-лиги, дале «Интер» и кубок Лиги чемпионов, затем в Мадриде заложен фундамент «Реала», который впоследствии выиграет четыре Лиги чемпионов. Это далеко не все регалии португальца, однако сейчас от того Моуриньо осталась лишь бледная тень. Неудачные результаты в «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме» существенно подорвали авторитет Жозе. И пока в «Роме» ему не удается снова заставить всех поверить в свой особый статус. Шесть побед в 12 турах Серии А – не то, чтобы супер-результат.

А вот у Шевченко все наоборот – начинающий амбициозный тренер, который ведет себя скромно на пресс-конференциях и никогда не позволяет колкости в адрес соперников. Выше мы писали, что Шевченко культовая личность для Украины, так вот его статус в Италии сопоставим. Приход фигуры такого масштаба обязательно даст импульс футболистам «Дженоа». Смысл в том, что в первых матчах при украинском специалисте они могут добиваться положительного результата исключительно за счет этого импульса.

К тому же, дебютировать Шева будет при своих болельщиках – очень важный фактор в матче с «Ромой», которая в этом сезоне регулярно проигрывает на выезде, в том числе и командам как «Венеция».

Прогноз на матч «Дженоа» – «Рома»: победа «Дженоа» с форой 0. Уверен, что генуэзцы не проиграют, но еще больше склоняюсь к их итоговому успеху. А если Шевченко удастся победно дебютировать, то, как минимум, для фанатов «Дженоа» он станет «Особенным».

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 12 побед, 0 возвратов, 15 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой