Parimatch продлил контракт с легендарным ФК «Ювентус»
Ибрагимович не успеет восстановиться к матчу с «Ювентусом»
Форвард получил травму ахилла
17:50
Фото: AFP
«Милан» понес потерю перед матчем Серии А против «Ювентуса».
За «россонери» не сыграет форвард Златан Ибрагимович. Он не успеет восстановиться после травмы, сообщает Sport Mediaset.
Он получил повреждение после игры с «Лацио» и пропустил матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
К «Ювентусу» Залатан также не успеет восстановиться. Под вопросом и участие другого форварда Оливье Жиру.
Матч «Ювентус» – «Милан» состоится 19 сентября.
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