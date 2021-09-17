Ибрагимович не успеет восстановиться к матчу с «Ювентусом»

Форвард получил травму ахилла

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«Милан» понес потерю перед матчем Серии А против «Ювентуса».

За «россонери» не сыграет форвард Златан Ибрагимович. Он не успеет восстановиться после травмы, сообщает Sport Mediaset.

Он получил повреждение после игры с «Лацио» и пропустил матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

К «Ювентусу» Залатан также не успеет восстановиться. Под вопросом и участие другого форварда Оливье Жиру.

Матч «Ювентус» – «Милан» состоится 19 сентября.