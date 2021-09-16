Экс-форвард «Милана» и «Реала» завершил карьеру в 38 лет
Ибрагимович – о Суперлиге: «Никто не спрашивал об этом игроков»
Форвард против такой идеи
16 сентября 23:28
Фото: eurosport
Нападающий «Милан» Златан Ибрагимович высказался Football-Italia о возможном создании Суперлиги.
«Коронавирус сильно ударил по финансам клубом. И клубы, которые больше всего пострадали, пытались получить экономическую поддержку. Но когда была придумана Суперлига, никто не спрашивал об этом игроком.
Первый вопрос должен был быть к нам футболистам: хотите ли вы играть в этом турнире или нет? Итак, тот, кто изобрел Суперлиги, уже совершил ошибку, потому что я тот игрок, который затем должен выйти на поле в этом турнире, а у меня этого не спрашивали».
В составе Суперлиги остались лишь «Барселона», «Ювентус» и «Реал».
Пока что проект приостановлен.
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