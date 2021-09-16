Ибрагимович – о Суперлиге: «Никто не спрашивал об этом игроков»

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Нападающий «Милан» Златан Ибрагимович высказался Football-Italia о возможном создании Суперлиги.

Первый вопрос должен был быть к нам футболистам: хотите ли вы играть в этом турнире или нет? Итак, тот, кто изобрел Суперлиги, уже совершил ошибку, потому что я тот игрок, который затем должен выйти на поле в этом турнире, а у меня этого не спрашивали».