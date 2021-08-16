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9 из 12 основателей Суперлиги вернулись в Ассоциацию европейских клубов

В организации заставили боссов команд полностью отказаться от проекта
Футбол В Европе
16:19
9 из 12 основателей Суперлиги вернулись в Ассоциацию европейских клубов
фото - Goal

В апреле этого года 12 топ-клубов Европы вышли из Ассоциации европейских клубов (ЕСА) и объявили о создании Европейской Суперлиги, руководителем которой назначили ее идейного вдохновителя – президента «Реала» Флорентино Переса.

Стало известно, что 9 команд, ранее покинувших проект из-за давления UEFA и руководителей стран (клубы АПЛ вышли из Суперлиги после угроз от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона), вернулись в ЕСА.

Членами организации вновь стали «Милан», «Арсенал», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В ассоциации прокомментировали их возвращение:

«ECA приняла во внимание признание клубов, что так называемый проект Суперлиги Европы не отвечал интересам широкого футбольного сообщества, а также их публичные заявления о полном отказе от этого проекта».

От детища Переса пока не отреклись лишь «Реал», «Ювентус» и «Барселона». 

Ранее сообщалось, что Лионель Месси покинул каталонский клуб из-за нежелания президента «блаугранас» Жоана Лапорты выходить из Суперлиги и принимать условия президента Примеры Хавьера Тебаса.

Напомним, Роберто Де Дзерби заявил, что ушел бы из «Шахтера», если бы донецкий клуб сотрудничал с Суперлигой.


Павел Харченко
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Теги

Европейская Суперлига (футбол) Реал Мадрид (футбол) Барселона (футбол)

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