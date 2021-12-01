Анчелотти намекнул Мбаппе, что в «Реале» ему будет проще выиграть «Золотой мяч»
Ибрагимович: «Советовал Мбаппе уйти в «Реал», а президенту ПСЖ – не отпускать его»
Контракт француза с парижанами истекает летом
Килиан Мбаппе и Златан Ибрагимович / фото - Daily Sabah
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал El Chiringuito, как советовал форварду ПСЖ Килиану Мбаппе покинуть столичный клуб:
«Я действительно советовал Мбаппе покинуть ПСЖ. Считаю, что ему нужна более структурированная среда, как, например, в «Реале».
Правда, потом я сказал президенту ПСЖ не продавать Мбаппе».
Легендарный швед ранее выступал в составе парижского гранда, но он не успел пересечься с Мбаппе в столице Франции. Ибрагимович покинул ПСЖ в 2016-м году, а француз перешел из «Монако» в 2018-м.
Напомним, Анчелотти намекнул Мбаппе, что в «Реале» ему будет проще выиграть «Золотой мяч».
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