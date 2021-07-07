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Идеально утихомирил соперника. Каспер Шмейхель напомнил англичанам сколько раз они выигрывали Евро

Идеально попустил соперника
Футбол Евро-2020
13:24
Идеально утихомирил соперника. Каспер Шмейхель напомнил англичанам сколько раз они выигрывали Евро
Каспер Шмейхель / Фото – vervetimes.com

Один финалист Евро уже известен. Им стала сборная Италии. Для нее это будет десятый в истории финал крупного турнира: чемпионата Европы или чемпионата мира. Больше только у Германии – 14.

А вот в соперники скуадра адззура получит куда менее титулованного оппонента. Еще одну путевку в финал между собой оспорят Англия и Дания. И, как б это странно не звучало, но единственный на эти две сборные трофей чемпионов Европы принадлежит как раз датчанам.

Англия ни разу в истории не то, что не побеждала, даже не играла в финале Евро – дважды уступала в четвертьфинале, единожды – в полуфинале.

Но сейчас англичане, проводящие, фактически, домашний турнир, как никогда уверенны в своей победе. Отовсюду слышатся пение «It’s coming home».

Эта песня была написана к домашнему для англичан Евро-1996. Ироническая композиция, которая гласит, что футбол возвращается домой, туда, где и был рожден – в Англию. Сначала она была воспринята в штыки, но позже стала хитом среди болельщиков.

И вот, команда Гарета Саутгейта уже в полуфинале. К заветному трофею осталось только два матча, две победы. Они – главные фавориты Евро. А поэтому не стесняются задавать Касперу Шмайхелю дурацкие вопросы. Правда, капитан сборной Дании, кажется, был к ним готов.

Вы слышали фразу «Футбол возвращается домой» (Football’s Coming Home)? Что вы можете сделать, чтобы не дать ему вернуться домой?

А он вообще хоть раз вернулся домой? Вы хоть раз выигрывали Евро?

В 1966 году.

Нет, это был чемпионат мира.

Ну а в целом, что турнир вернулся домой. Насколько вы хотите остановить Англию?

Если честно, у меня не было мыслей о том, что нужно остановить Англию. Важнее то, что мы можем сделать для Дании. Я мало думаю о команде Англии, для меня мало что значит возможность их остановить. Это то, что мы делаем для своей страны. Радость, которую мы хотим принести своим людям.


Вопрос должен был создать впечатление, что Дания – команда, у которой нет шансов, она должна сделать что-то нереальное, помешать тому, что выглядит максимально логичным. Ответ все перевернул – как датчан могут преждевременно лишать какой-либо возможности выйти в финал, если они там были, а вот их соперники – нет.

Отец Каспера – Петер Шмейхель добывал трофей в 1992-м году. Он считает, что шансы обоих полуфиналистов равны. Его сын разделяет эту точку зрения:

«Я в ожидании матча. Это игра, о которой ты мечтаешь, не могу дождаться того момента, когда выйду на поле. Это всегда было детской мечтой: стать футболистом и играть за сборную Дании. Невероятно быть здесь сейчас со всеми этими парнями. Это будет великий момент.

Когда у тебя команда с таким количеством звезд, как у сборной Англии, ожидания всегда будут высокими. Их народ любит футбол, хочет успеха. Могу представить, насколько влияет на футболистов то, чего страна ждет от них.

Как профессионалы мы сфокусированы на игре. Англичане уважают нас, знают, что мы будем бороться до конца, что нас сложно победить. Не думаю, что Саутгейт сфокусирован на чем-то еще».

Кстати, чтобы понимать, что Дания не такой уж и явный аутсайдер, стоит взглянуть хотя бы на недавние матчи этих команд между собой. А состоялись они не так уж и давно – в 2020 году.

Тогда в Лиге наций сначала была сухая ничья (датчане нанесли 10 ударов, а англичане – 5), а во втором матче Кристиан Эриксен принес своей команде победу. В полуфинале он не сыграет. Но в UEFA пригласили его на встречу. Эриксен точно не захочет увидеть, как «Футбол возвращается домой». Да и Шмейхель, вроде как, против.

Сергей Лукьяненко
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Каспер Шмейхель сборная Дании (футбол) сборная Англии (футбол)

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