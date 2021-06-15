Евро 2020. Хуммельс забил в свои ворота в матче с Францией. Онлайн трансляция прямо сейчас
Игра, которая достойна финала. Стартовые составы на матч Франция – Германия
Тяжеловесы европейского футбола сойдутся в 1-м туре Евро-2020
Уго Льорис / Фото: Twitter
Вашему вниманию стартовые составы на матч 1-го тура Евро-2020 между Францией и Германией.
Франция: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Эрнандес, Рабьо, Погба, Канте, Гризманн, Мбаппе, Бензема.
Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Госенс, Гюндоган, Гнабри, Кроос, Киммих, Хаверц, Мюллер
Видео трансляция матча Франция – Германия.