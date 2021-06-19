Игрок Австрии: «Украина – физически мощная команда»

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Полузащитник сборной Австрии Конрад Лаймер поделился ожиданиями сайту UEFA от матча против Украины на Евро-2020.

Украина? Это физически мощная команда. Она много бегает и опасна при стандартных положениях. Самое главное для нас — не пропустить. В этом случае все будет гораздо лучше. Я не большой поклонник играть на ничью, так что будем играть на победу».