Игрок «Бордо» потерял сознание во время матча чемпионата Франции

Фото: AFP

Полузащитник «Бордо» Самуэль Калу потерял сознание во время матча чемпионата Франции против «Марселя».

Перед штрафным ударом Калу неожиданно рухнул на газон без всяких на то причин. К счастью, в себя игрок пришел еще на поле и был сразу же заменен.

Nigerian winger Samuel Kalu collapsed in the sixth minute of Bordeaux’s Ligue 1 match at Marseille on Sunday, and was substituted after briefly returning to the pitch. pic.twitter.com/htVYzmkR8C