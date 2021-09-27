Коломойский снова был замечен на матче «Днепра-1»
Игрок «Днепра-1»: «Я не хочу комментировать судейство, я устал. Пускай дают интервью»
Лучкевич – о поражении «Зари»
27 сентября 10:27
Фото: Днепр-1
Защитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич прокомментировал поражение от «Зари» (0:4) и высказался насчет судейства в матче.
«Хорошая игра против хорошего соперника. 0:4 – много, не считаю, что по игре. До удаления у нас было очень много моментов, могли решать.
Хочу сказать в поддержку Игоря Когута, что само удаление – игровой момент, поэтому к нему претензий никаких. Он сегодня отдавался, как мог. После удаления было большое желание отыграться, но «Заря» воспользовалась этим, провела хорошие контратаки, но 0:4 – много, не по игре.
Надо забивать своим моменты, если не забиваешь – не сможешь выиграть. Будем работать над этим.
Я не хочу комментировать судейство, я устал. Пускай у них начнут интервью брать, задавать вопросы, почему они так или не так засудили. Много было многих моментов, но я комментировать не собираюсь».
«Днепр-1» опустился на 7-е место в УПЛ.
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