Игрок «Днепра-1»: «Я не хочу комментировать судейство, я устал. Пускай дают интервью»

Фото: Днепр-1

Защитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич прокомментировал поражение от «Зари» (0:4) и высказался насчет судейства в матче.

Хочу сказать в поддержку Игоря Когута, что само удаление – игровой момент, поэтому к нему претензий никаких. Он сегодня отдавался, как мог. После удаления было большое желание отыграться, но «Заря» воспользовалась этим, провела хорошие контратаки, но 0:4 – много, не по игре.

Надо забивать своим моменты, если не забиваешь – не сможешь выиграть. Будем работать над этим.

Я не хочу комментировать судейство, я устал. Пускай у них начнут интервью брать, задавать вопросы, почему они так или не так засудили. Много было многих моментов, но я комментировать не собираюсь».