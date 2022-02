Игрок «Ливерпуля» забила три гола в свои ворота – правой, левой ногой и головой

Фото: Ливерпуль

Футболистка «Ливерпуля» и сборной Новой Зеландии Мейкала Мур оформила «идеальный» хет-трик в свои ворота.

В матче товарищеского турнира против сборной США она забила правой, левой ногой и головой. Все голы – в свои ворота.

Right foot

Header

Left foot



New Zealand Women's National Team defender Meikayla Moore made headlines as she scored a hattrick...of OWN GOALS during a #SheBelievesCup match against the USA.



Unbelievable. #KawowoUpdatespic.twitter.com/44h7J92ORZ