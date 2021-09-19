Судаков: «Не хочу рассматривать 5:0 с «Мариуполем», как реабилитацию после «Шерифа»
Игрок «Мариуполя»: «Выходили на матч с «Шахтером» с желанием выиграть»
Азовцы были разгромлены
Фото: ФК Мариуполь
Защитник «Мариуполя» Паоло Недес прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Шахтера» (0:5) в 8-м туре УПЛ.
«Конечно, очень тяжело было играть против команды, которая играет в Лиге чемпионов. Для меня это большой опыт, сыграть против сильных футболистов, посмотреть на себя на их уровне, разобрать ошибки и работать дальше для того, чтобы выйти на более высокий уровень».
«Мариуполь» не смог задействовать целую группу футболистов. Насколько их отсутствие сказалось на рисунке игры команды?
«У нас было много потерь в центре поля, которые привели к пропущенным мячам. Думаю, если бы мы меньше теряли мяч, то счет был бы не таким. Но сегодня у нас играла молодая команда. Много футболистов дебютировали в премьер-лиге. Мы будем стараться, работать дальше и прогрессировать».
В «Шахтере» также играло много молодых украинских ребят. Насколько они сильнее вас?
«Даже эти молодые игроки уже играют в национальной сборной Украины, в Лиге чемпионов. Для нас это большой опыт».
Сильно расстроились итоговому счету на табло?
«Конечно. Мы выходили на поле не для того, чтобы просто отбиться или пропустить меньше, а с желанием показать себя, навязать сопернику борьбу и попытаться выиграть».
«Шахтер» идет 2-м в таблице УПЛ.
Комментарии 0