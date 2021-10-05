Кучук: «В матче с «Мариуполем» выделил бы всю команду»
Игрок «Мариуполя» вызван в сборную Северной Македонии
Спировски лишь недавно оказался в азовской команде
Фото: ФК Мариуполь
Полузащитник «Мариуполя» Стефан Спировски получил вызов в сборную Северной Македонии.
Он прибудет в лагерь национальной команды последним, сообщает сайт азовцев. Спировски может сыграть в ближайших матчах отбора на ЧМ-2022.
8-го октября у Северной Македонии запланирован матч с Лихтенштейном, а уже 11-го октября – матч с Германией.
На счету Спировски 42 матча за национальную команду.
Полузащитник стал одним из последних пополнений «Мариуполя» в этом сезоне.
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