Игрок «Мариуполя» вызван в сборную Северной Македонии

Спировски лишь недавно оказался в азовской команде

Фото: ФК Мариуполь

Полузащитник «Мариуполя» Стефан Спировски получил вызов в сборную Северной Македонии.

Он прибудет в лагерь национальной команды последним, сообщает сайт азовцев. Спировски может сыграть в ближайших матчах отбора на ЧМ-2022.

8-го октября у Северной Македонии запланирован матч с Лихтенштейном, а уже 11-го октября – матч с Германией.

На счету Спировски 42 матча за национальную команду.

Полузащитник стал одним из последних пополнений «Мариуполя» в этом сезоне.