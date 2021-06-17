Игрок Северной Македонии: «В первом тайме предоставили Украине слишком много свободы действий»

Евро 2020. Нидерланды – Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Защитник Северной Македонии Эзджан Алиоски прокомментировал сайту UEFA поражение в матче против Украины (1:2).
«В первом тайме мы предоставили сопернику слишком много свободы действий, мы плохо закрывались, мы предоставили им множество возможностей, плохо применяли прессинг и играли недостаточно агрессивно.
Возможно, нам следовало больше атаковать, но мы пропустили два мяча, а когда такое происходит, отыгрываться всегда тяжело».
Северная Македония почти потеряла шансы на выход из группы. У команды 0 очков после двух встреч.
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