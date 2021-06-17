Украина выиграла первый матч на Евро-2020, обыграв Северную Македонию

Снова голами отметились Ярмоленко и Яремчук

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Фото: twitter.com/EURO2020

Сборная Украины во втором матче группы C одержала победу над Северной Македонией.

Команды выдали два разных тайма. В первом Украина полностью доминировала и переиграла соперника, забив два мяча. Вначале Ярмоленко переправил мяч в ворота после углового, а почти сразу Яремчук реализовал пас от Ярмоленко. Забил и Пандев, но с офсайда.

Во втором тайме македонцы добавили, а Украина играть перестала. Забил соперник нам после ошибки Караваева который ударил в ногу Пандева. Алиоски с 11-метрового не забил, но добил мяч в ворота. Дальше начались нервные минуты для обеих команд, но Украине удалось сбить темп соперника, да и сами могли забить.

Цыганков свой момент упустил, а вот Малиновский имел шанс после назначения пенальти, но он не смог обыграть Димитриевски. С трудом, но Украина довела матч до победы.

Украина выиграла первый матч на Евро, а Северная Македония уже не сможет выйти из группы.

Евро-2020. Группа С:

Украина – Северная Македония 2:1

Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Алиоски, 57

Украина:

Северная Македония: