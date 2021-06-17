Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Украина выиграла первый матч на Евро-2020, обыграв Северную Македонию

Снова голами отметились Ярмоленко и Яремчук
Футбол Сборная Украины
17:52
Украина выиграла первый матч на Евро-2020, обыграв Северную Македонию Тема дня
Фото: twitter.com/EURO2020

Сборная Украины во втором матче группы C одержала победу над Северной Македонией.

Команды выдали два разных тайма. В первом Украина полностью доминировала и переиграла соперника, забив два мяча. Вначале Ярмоленко переправил мяч в ворота после углового, а почти сразу Яремчук реализовал пас от Ярмоленко. Забил и Пандев, но с офсайда.

Во втором тайме македонцы добавили, а Украина играть перестала. Забил соперник нам после ошибки Караваева который ударил в ногу Пандева. Алиоски с 11-метрового не забил, но добил мяч в ворота. Дальше начались нервные минуты для обеих команд, но Украине удалось сбить темп соперника, да и сами могли забить.

Цыганков свой момент упустил, а вот Малиновский имел шанс после назначения пенальти, но он не смог обыграть Димитриевски. С трудом, но Украина довела матч до победы.

Украина выиграла первый матч на Евро, а Северная Македония уже не сможет выйти из группы.

Евро-2020. Группа С:

Украина – Северная Македония 2:1

Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Алиоски, 57

Украина:

Северная Македония:

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

сборная Украины (футбол) сборная Северной Македонии (футбол) Украина - Северная Македония

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ярмоленко: «Оставили очень много сил в матче»
Ярмоленко: «Оставили очень много сил в матче»
Футбол Сборная Украины
19:28
Ярмоленко и Яремчук вошли в историю Евро
Ярмоленко и Яремчук вошли в историю Евро
Футбол Евро-2020
19:11
Ярмоленко – лучший игрок матча Украина – Северная Македония
Ярмоленко – лучший игрок матча Украина – Северная Македония
Футбол Сборная Украины
18:59
«Манчестер Сити» поздравил Зинченко с победой над Северной Македонией
«Манчестер Сити» поздравил Зинченко с победой над Северной Македонией
Футбол Сборная Украины
18:25
Евро 2020. Украина обыграла Северную Македонию. Как это было
Евро 2020. Украина обыграла Северную Македонию. Как это было
Футбол Евро-2020
17:49
«Эмоциями и душой – с нашей сборной». Виталий Кличко выразил поддержку национальной команде в матче с Северной Македонией
«Эмоциями и душой – с нашей сборной». Виталий Кличко выразил поддержку национальной команде в матче с Северной Македонией
Футбол Сборная Украины
17:20

Новости: Футбол

Ярмоленко: «Оставили очень много сил в матче»
Ярмоленко: «Оставили очень много сил в матче»
Сборная Украины
19:28
Ярмоленко и Яремчук вошли в историю Евро
Ярмоленко и Яремчук вошли в историю Евро
Евро-2020
19:11
Евро 2020. Дания - Бельгия. Поульсен открыл счет. Онлайн трансляция
Евро 2020. Дания - Бельгия. Поульсен открыл счет. Онлайн трансляция
Евро-2020
19:00
Ярмоленко – лучший игрок матча Украина – Северная Македония
Ярмоленко – лучший игрок матча Украина – Северная Македония
Сборная Украины
18:59
Составы команд на матч Дания – Бельгия
Составы команд на матч Дания – Бельгия
Евро-2020
18:43
Украина перервала 6-матчевую серию поражений на Евро
Украина перервала 6-матчевую серию поражений на Евро
Сборная Украины
18:37
«Манчестер Сити» поздравил Зинченко с победой над Северной Македонией
«Манчестер Сити» поздравил Зинченко с победой над Северной Македонией
Сборная Украины
18:25
Сборные Нидерландов и Австрии поддержат тренд группы C
Прогноз
Сборные Нидерландов и Австрии поддержат тренд группы C
Прогнозы
18:21
Защитник сборной Бельгии едва не завершил карьеру из-за травмы в игре с Россией
Защитник сборной Бельгии едва не завершил карьеру из-за травмы в игре с Россией
Евро-2020
18:18
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
22:00
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
18 июня 00:30
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
18 июня 10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19 июня 19:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
19 июня 19:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
19 июня 22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
19 июня 22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00