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Игрок соперника Украины по отбору на ЧМ-22 за рекордную сумму перейдет в МЮ

Хавбек может стать самым дорогим футболистом в истории Шотландии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
5 декабря 23:51
Игрок соперника Украины по отбору на ЧМ-22 за рекордную сумму перейдет в МЮ
Джон Макгинн / фото - The Scotsman

«Манчестер Юнайтед» ищет замену для Поля Погба, который до сих пор не продлил истекающим следующим летом контракт, сообщает The Sun.

Ранее уже сообщалось, что новый тренер «дьяволов» Ральф Рангник хочет зимой видеть в своей команде полузащитника «Астон Виллы» Джона Макгинна.

Но «львы» не собираются просто так расставаться с еще одним лидером команды (летом клуб покинул Джек Грилиш) и установили не него высокий ценник.

Если маникунианцы захотят подписать хавбека, то им придется выложить за него 59 миллионов евро.

Если этот трансфер случиться, то Макгинн станет самым дорогим шотландским футболистом в истории.

А уже весной он в составе своей национальной команды сыграет с Украиной в матче отбора на чемпионат мира 2022.

Напомним, Рангник одержал свою первую победу у руля МЮ.

Павел Харченко
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Манчестер Юнайтед Астон Вилла сборная Украины (футбол)

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