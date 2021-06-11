Игрока сборной России изолировали от команды из-за подозрительного теста на коронавирус

Полузащитник пока не занимается с командой

Фото: ФК Зенит

Полузащитника сборной России Андрея Мостового изолировали от команды.

23-летний игрок сдал сомнительный тест на коронавирус перед стартом турнира. На данный момент он с командой не занимается.

Впрочем, отмечается, что сам футболист уже переболел коронавирусом вместе с «Зенитом». У него должны быть антитела.

Повторный тест футболист сдаст 11 июня.

12 июня Россия сыграет против Бельгии.