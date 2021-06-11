Россия не откажется от выступления на Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
Игрока сборной России изолировали от команды из-за подозрительного теста на коронавирус
Полузащитник пока не занимается с командой
Фото: ФК Зенит
Полузащитника сборной России Андрея Мостового изолировали от команды.
23-летний игрок сдал сомнительный тест на коронавирус перед стартом турнира. На данный момент он с командой не занимается.
Впрочем, отмечается, что сам футболист уже переболел коронавирусом вместе с «Зенитом». У него должны быть антитела.
Повторный тест футболист сдаст 11 июня.
12 июня Россия сыграет против Бельгии.
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