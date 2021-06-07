Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция

Товарищеский матч. Украина – Кипр. Видео трансляция
19:00
Национальные команды Бельгии и России (группа В) сыграют между собой в первом туре ЕВРО-2020.
Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».
Следить за ходом поединка в прямом эфире вы можете на XSPORT.ua. В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн трансляцию, в которой максимально оперативно и подробно опишем все, что происходит на поле.
Начало в 22:00 по киевскому времени.Кроме того, на нашем сайте доступно расписание всех матчей чемпионата Европы по футболу 2020.
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