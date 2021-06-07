Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция

Следите за матчем чемпионата Европы по футболу вместе с нами

фото - Фейсбук Федерации футбола Бельгии

Национальные команды Бельгии и России (группа В) сыграют между собой в первом туре ЕВРО-2020.

Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».

Бельгия - Россия: онлайн-трансляция

Следить за ходом поединка в прямом эфире вы можете на XSPORT.ua. В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн трансляцию, в которой максимально оперативно и подробно опишем все, что происходит на поле.

Начало в 22:00 по киевскому времени.