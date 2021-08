Игроки, фанаты и даже тренер. Массовая драка во время матча «Ницца» – «Марсель»

фото - Sky News

В матче третьего тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» произошла массовая драка с участием болельщиков, игроков и даже тренерского штаба.

Фанаты «Ниццы» на протяжении всей игры бросали различные предметы в игроков гостей.

На 74 минуте терпение не выдержало у атакующего хавбека «Марселя» Димитри Пайета. В игрока угодили бутылкой с жидкостью, которую он со злостью запустил обратно на трибуны.

После этого болельщики хозяев прорвались на поле и затеяли драку с игроками провансальцев. Стюарты с трудом сдерживали напор толпы, что привело к беспорядкам.

Wild fan footage from the incident during Nice vs. Marseille yesterday



Dimitri Payet threw bottles back into the crowd after being hit by one while trying to take a corner.



(via @Floo_177)pic.twitter.com/pXVDL8N7PV