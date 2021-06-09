Игроки сборной Бразилии согласились выступить на Копа Америка

«Селесао» не пропустят многострадальный турнир

Неймар / фото - AS

Лидеры сборной Бразилии Неймар, Каземиро и Тьяго Силва опубликовали в сториз Instagram манифест, в котором разъяснили ситуацию по поводу участия «пентакампеонов» в предстоящем Кубке Америки:

«Когда рождается бразилец, рождается фанат. Мы написали это послание для более чем 200 миллионов фанатов, чтобы выразить свое мнение о проведении Кубка Америки. Мы — сплоченная команда, но с разными идеями. По разным причинам, будь то гуманитарные или профессиональные, мы недовольны проведением Кубка Америки, независимо от того, проводится он в Чили или даже в Бразилии. Все недавние события заставляют нас поверить в неадекватность процесса его реализации. Важно подчеркнуть, что мы никогда не хотели делать это обсуждение политическим. Мы осознаем важность своей позиции, следим за тем, что публикуется в СМИ, в социальных сетях. Мы также выступаем за то, чтобы предотвратить распространение ложных новостей, связанных с нашими именами, без достоверных фактов. Помним, что мы — профессиональные футболисты. У нас есть миссия, которую нужно выполнить, надев желто-зеленую майку исторического пятикратного чемпиона мира. Мы против Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии».

Многострадальный турнир все-таки пройдет в Бразилии. Изначально соревнование должно было состояться в Колумбии, но из-за политической ситуации в стране, было принято решение перенести турнир в Чили или Аргентину.

Но на этом проблемы Копа Америка не закончились. Эпидемиологическая обстановка в странах заставила КОНМЕБОЛ рассмотреть возможность отмены турнира.

Но в конце-концов было принято решение организовать турнир в Бразилии.

Напомним, сборная Бразилии практически гарантировала себе участие в ЧМ-2022.