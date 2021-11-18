Игроки сборной Украины до финального свистка не знали о результате матча Финляндии и Франции
Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал выход национальной команды в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022:
«Долго были ничьи. И тут Украина добилась победы. Никто не следил за игрой французов с финнами. Только после финального свистка игроки спрашивали, как Франция сыграла. Значит, у украинской сборной была нацеленность только на победу. Это замечательно. До игры ты всегда замечательный и великолепный. А после игры ты можешь быть никем. Можешь сработать как в минус, так и в плюс.
Переломный момент был, когда Бущан потащил мяч в конце первого тайма. И правильно Георгий сказал, что, если бы боснийцы сработали на добивании, его бы критиковали. У нас, к сожалению, критики много. Надо что-то отсеивать, что-то оставлять. В том-то и дело, что это публичная плоскость, в которой люди всегда находились. Всегда был негатив и позитив. К этому надо быть готовым, когда играешь на высоком уровне».
Для выхода в стыки «сине-желтым» нужно было не только обыгрывать Боснию и Герцеговину, но и надеяться на победу Франции в матче с финнами. «Ле Бле» уверенно обыграли скандинавов благодаря голам Килиана Мбаппе и Карима Бензема.
Большие шансы получить топ-сборную. Возможные соперники Украины в стыковых матчах.