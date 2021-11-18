Игроки сборной Украины до финального свистка не знали о результате матча Финляндии и Франции

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Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал выход национальной команды в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022:

Переломный момент был, когда Бущан потащил мяч в конце первого тайма. И правильно Георгий сказал, что, если бы боснийцы сработали на добивании, его бы критиковали. У нас, к сожалению, критики много. Надо что-то отсеивать, что-то оставлять. В том-то и дело, что это публичная плоскость, в которой люди всегда находились. Всегда был негатив и позитив. К этому надо быть готовым, когда играешь на высоком уровне».