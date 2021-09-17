Игуаин приостановит карьеру через год

Форвард возьмет отпуск

Фото: inter Miami

Нападающий Гонсало Игуаин сообщил ESPN, что приостановит карьеру в конце 2022 года.

«У меня остался один год в моем контракте с Интером Майами, по окончанию контракта я возьму творческий отпуск, сделаю перерыв в футболе и всем остальном».

На данный момент аргентинец играет в МЛС за клуб «Интер» Майами. Он перешел туда в прошлом году.

33-летний игрок также хочет еще раз сыграть за сборную Аргентины.

Ранее форвард играл за «Челси», «Ювентус», «Милан», «Наполи» и «Реал».