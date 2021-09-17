Игуаин: «Я понимал, что нравится и не нравится Месси и Роналду»
Игуаин приостановит карьеру через год
Форвард возьмет отпуск
Фото: inter Miami
Нападающий Гонсало Игуаин сообщил ESPN, что приостановит карьеру в конце 2022 года.
«У меня остался один год в моем контракте с Интером Майами, по окончанию контракта я возьму творческий отпуск, сделаю перерыв в футболе и всем остальном».
На данный момент аргентинец играет в МЛС за клуб «Интер» Майами. Он перешел туда в прошлом году.
33-летний игрок также хочет еще раз сыграть за сборную Аргентины.
Ранее форвард играл за «Челси», «Ювентус», «Милан», «Наполи» и «Реал».
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