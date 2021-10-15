Икарди может вернуться в Италию
Икарди намерен продолжить карьеру в ПСЖ
Аргентинский форвард готов бороться за место в основе парижской команды
07:17
Мауро Икарди / Фото - cultofcalcio.comАргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди не желает уезжать из Парижа в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.
Форвард готов доказать тренерскому штабу во главе с Маурисио Почеттино, что заслуживает место в стартовом составе и намерен отклонять все предложения о возможном переходе в другой клуб.
В текущем сезоне Мауро сыграл в восьми матчах Лиги 1, забив три мяча.
Ранее сообщалось, что в услугах Икарди заинтересован «Ньюкасл».
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