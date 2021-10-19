Икарди не сыграет за ПСЖ в ЛЧ из-за того, что ему плохо после расставания с женой

Парижане проведут матч с «Лейпцигом»

Мауро Икарди / Фото: Twitter Нападающий ПСЖ Мауро Икарди не сыграет с «Лейпцигом» в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов, сообщает L’Équipe. По информации источника, футболисту плохо из-за расставания с его женой Вандой Нарой. Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассчитывал на игрока, но он улетел в «Милан», чтобы решить вопросы с женой, которая решила от него уйти. Икарди пропустил несколько тренировок. ПСЖ сыграет с «Лейпцигом» сегодня, начало – в 22:00.

Петр Приходько