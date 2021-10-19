Икарди намерен продолжить карьеру в ПСЖ
Икарди не сыграет за ПСЖ в ЛЧ из-за того, что ему плохо после расставания с женой
Парижане проведут матч с «Лейпцигом»
18:55
Мауро Икарди / Фото: Twitter
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди не сыграет с «Лейпцигом» в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов, сообщает L’Équipe.
По информации источника, футболисту плохо из-за расставания с его женой Вандой Нарой.
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассчитывал на игрока, но он улетел в «Милан», чтобы решить вопросы с женой, которая решила от него уйти. Икарди пропустил несколько тренировок.
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