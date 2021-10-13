Их не остановить. Купившие «Ньюкасл» саудовцы готовы заплатить 1 миллиард евро за «Интер»

Стороны приступили к переговорам

Фото: inter.it

Инвестиционный фонд правительства Саудовской Аравии PIF нацелился на новый клуб.

На этой неделе фонд, который принадлежит принцу Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ «Ньюкасл». Впрочем, на этом, похоже, саудовцы не остановились.

Их новая цель – миланский «Интер», сообщает CalcioMercato. Переговоры между сторонами уже состоялись.

Сумма сделки может составить 1 миллиард евро. «Интером» владеет семья Стивена Чжана. У клуба есть финансовые трудности из-за новых законов в Китае. Поэтому сделка кажется возможной.

Стороны обсуждали возможную продажу «Интера» еще в прошлом году, но тогда Чжан от продажи отказался.