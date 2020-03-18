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Их тренера отправили в тюрьму, а они обыграли «Тоттенхэм» Моуриньо. Магический камбэк «Динамо» Загреб

Мислав Оршич хет-триком на «Максимире» затмил дубль Харри Кейна в Лондоне
Футбол Лига Европы UEFA
10:57
Их тренера отправили в тюрьму, а они обыграли «Тоттенхэм» Моуриньо. Магический камбэк «Динамо» Загреб
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Мислав Оршич в объятиях своего капитана Арияна Адеми / Фото - by Jurij Kodrun/Getty Images

«Это была невероятная игра. Каждый мечтает о такой, но не каждый решится». Тренер «Динамо» Загреб Дамир Крзнар проводил свой первый матч во главе команды – против «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо. Для португальца это была 991-я встреча в тренерской карьере.

Но ни два трофея Лиги Европы, ни два трофея Лиги чемпионов не помогли The Special One – «Динамо» отыгралось после поражения 0:2 в первом матче и впервые в истории вышло в 1/4 Лиги Европы. На «Максимире» творилось настоящее безумие.

Фото - by Jurij Kodrun/Getty Images
Для начала совсем немного контекста. В Лондоне англичане победили, благодаря дублю от Харри Кэйна – наказал соперников за две грубейшие ошибки в защите. Нападающий «Тоттенхэма» даже был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

«Он просто наслаждается своей игрой. Посмотрите, как мяч сам идет к нему. Его второй гол дал команде облегчение перед ответным матчем».

Судя по этим словам Уго Льориса, лучше бы второго гола не было. Ведь пока все уже записали «Тоттенхэм» в число четвертьфиналистов в «Динамо» говорили о вере в себя:

Лука Иванушец: «Мы слишком много думали о защите, нужно быть более атакующими. Попытаемся выглядеть лучше в ответном матче».

Мислав Оршич: «Мы тратили слишком много энергии на защиту. Нужно хорошо подготовиться к ответному матчу и попытаться добыть хороший результат».

Зоран Мамич: «Мне не в чем винить свою команду, но в ответной игре мы будем играть лучше, мы выложимся по полной».

Фото - Techno Trenz
Мамич – это бывший главный тренер и спортивный директор «Динамо». Бывший, потому что за два дня до ответного матча с «Тоттенхэмом» он подал в отставку. Причина серьезная – он должен 4 года и 8 месяцев провести за решеткой. Не условно, не под домашним арестом – в тюрьме.

Хоть Мамич и продолжает отрицать обвинения в финансовых махинациях с трансферами игроков «Динамо», но решил уйти. По закону, он должен был покинуть клуб в течение восьми дней – мог вывести команду на ответную встречу. Но решил оставить все на своего помощника Дамира Крзнара.

Хорватские СМИ писали, что клуб был готов к подобному развитию событий, ведь дело братьев Мамичей рассматривалось уже около трех лет. Но вот команда, раздевалка не ожидала получить обухом по голове прямо перед сложнейшим матчем в Лиге Европы.

В Англии предвкушали то, как «Тоттенхэм», недавний финалист Лиги чемпионов, расправится с «Динамо», которое лишь второй раз в истории сумело преодолеть групповой раунд еврокубков.

Но в этот вечер «Максимир» дал бы фору даже Хогвартсу – стадион в Загребе стал каким-то магическим местом.

Фото - by Jurij Kodrun/Getty Images
Моуриньо не занимался шапкозакидательством – выставил в основе Харри Кейна, Делле Алли, Лукаса Моуру, Эрика Ламелу. Крзнар же из основных не мог задействовать только Йошко Гвардиола (левый/центральный защитник, которого уже купил «Лейпциг»), а поэтому поставил на левый фланг центрального полузащитника. Рисковый ход. Но удача любит смелых.

Матч начался с момента Оршича. В первой встрече уже на первой минуте ему подарил мяч Танги Ндомбеле, но хорват не использовал свой шанс и на 10%, за что корил себя всю неделю. На этот раз он пробивал по воротам Льориса на второй минуте – старт опять был ужасным. Но это было только начало.

Первый тайм – 0:0. «Тоттенхэм» забрал себе мяч, но не сильно напрягался, играл по счету первой встречи. «Динамо» же ждало моментов в быстрых атаках, получило один – Ловро Маер пробил в полуметре от штанги.

Статистика матча после первого тайма:

Но то, что началось после перерыва словами не описать…

Команда из Загреба начала играть на голову сильнее соперника, который в клубном рейтинге UEFA стоит на 21 позицию выше. Проблема была только в том, что нужно было забивать дважды. И не пропускать.

И вот на авансцену выходит главный герой, наверное, всей Хорватии. 28-летний Мислав Оршич до «Динамо» играл в итальянской Серии В, Словении, Южной Корее и Китая. Эти достижения не назовешь набором для спасения в матче с «Тоттенхэмом». Но…

На воротах у лондонцев стоит чемпион мира и финалист Лиги чемпионов Уго Льорис – на 62-й минуте он пропустил в девятку от бывшего игрока чемпионатов Южной Кореи и Китая. А на 83-й Оршич пробил француза еще раз. 2:0 и 2:2 по сумме двух матчей. Два дня назад главного тренера «Динамо» приговорили почти к пяти годам тюрьмы. Они, вместо расклеятся, дали бой. И не кому-либо, а Моуриньо, Кейну, Бэйлу и компании.

Мислав Оршич празднует гол / Фото - UEFA
Экстра-тайм.

«Тоттенхэм» должен был забивать еще в конце второго тайма – защитник «Динамо» вынес мяч с линии. Казалось, команда из Загреба уже отдала все силы, и лондонцы за счет класса должны добиться своего – гол на выезде, фактически, множил на ноль все старания соперников.

«Ну уж нет», сказал Оршич. И забил третий мяч «шпорам». Протащил мяч от центральной линии и пальнул в ближний угол Льориса. А теперь хотя бы на секунду представьте, что творилось бы на «Максимире», будь там болельщики. Безумие.

К концу игры у команд было еще по одному убийственному моменту. Но финальный свисток – 3:0 в пользу «Динамо» в матче и 3:2 по сумме двух встреч.

Обзор матча «Динамо» Загреб – «Тоттенхэм»:

«После этого сложно что-то сказать. Это похоже на мечту. Исторический результат. Одна из самых больших побед в истории клуба. Мы все играли друг за друга. Это матч, который запомнится».

Оршич прав – такое не забывается.

У Моуриньо после матча просто спросили: «Что это было?» Португалец не смог ответить сразу. Взял паузу, а затем выдал:

«Хороший вопрос».

Двукратный победитель Лиги чемпионов получил сильный удар, но после него решился на достойный поступок – пришел в раздевалку соперника и поблагодарил их за игру. Ну а после этого хорваты отпраздновали победу с болельщиками. Вы ведь не думали, что фанаты поленятся прийти к стадиону?

«Динамо» показало, как нужно относиться к футболу. Шансы есть даже тогда, когда кажется, что их нет. На «Максимире» нам это в который раз доказали.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua

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Тоттенхэм Динамо Загреб

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