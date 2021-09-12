Индзаги: «Мы могли побеждать «Сампдорию», но было жарко, а поле находилось не в лучшем состоянии»

Симоне Индзаги / Фото: Getty Images

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о ничьей с «Сампдорией» (2:2) в 3-м туре Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.

Мы играли против хорошей команды, которая была отлично организована. Еще мы сожалеем, что Сенси получил травму, и мы заканчивали матч вдесятером.

Было жарко, поле находилось не в лучшем состоянии, но я по-прежнему считаю, что мы хорошо сыграли против очень опасного соперника».