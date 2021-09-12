«Интер» потерял очки в матче с «Сампдорией»
Индзаги: «Мы могли побеждать «Сампдорию», но было жарко, а поле находилось не в лучшем состоянии»
Чемпион Италии «Интер» потерял очки
12 сентября 17:59
Симоне Индзаги / Фото: Getty Images
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о ничьей с «Сампдорией» (2:2) в 3-м туре Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.
«Есть сожаления, потому что это игра, в которой мы должны были и могли выигрывать. Команда дважды выходила вперед, но затем ошибалась в простых моментах.
Мы играли против хорошей команды, которая была отлично организована. Еще мы сожалеем, что Сенси получил травму, и мы заканчивали матч вдесятером.
Было жарко, поле находилось не в лучшем состоянии, но я по-прежнему считаю, что мы хорошо сыграли против очень опасного соперника».