«Интер» выиграл Суперкубок Италии, забив победный мяч на 121-й минуте
Индзаги: «Мы выиграли первый Суперкубок Италии за 12 лет — это очень большой срок»
«Интер» обыграл «Ювентус»
10:10
Фото: inter.it
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал Football-Italia победу команды в Суперкубке «Италии над «Ювентусом».
«Мы играли против очень серьезной команды. «Ювентус» играл мощно, как и положено «Ювентусу». Мы выиграли первый Суперкубок Италии за 12 лет — это очень большой срок. «Интер» хотел победить любой ценой в этом матче.
«Ювентус» позволил нам владеть мячом, но всегда оставался в игре. Мы провели прекрасный матч и заслужили победу».
Индзаги выиграл первый трофей во главе «Интера».
Комментарии 0