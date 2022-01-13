«Интер» выиграл Суперкубок Италии, забив победный мяч на 121-й минуте

Санчес принес трофей «нерадзурри»

Фото: inter.it

«Интер» стал обладателем Суперкубка Италии.

«Нерадзурри» победители «Ювентус» в финале в дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью 1:1. На гол Маккенни ответил Мартинес с пенальти.

Матч перешел в дополнительное время и «Интеру» удалось забить в конце второго экстра-тайма. Трофей команде принес гол Санчеса на 121-й минуте.

Суперкубок Италии:

«Интер» – «Ювентус» 2:1 (ДВ)

Голы: Мартинес, 35 (пен.), Санчес, 120+1 – Маккенни, 25

«Интер»: Ханданович, Думфрис (Дармиан, 89), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 100), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Видаль, 89), Джеко (Корреа, 76), Мартинес (Санчес, 75).

«Ювентус»: Перин, Де Шильо, Кьеллини, Ругани, Алекс Сандро, Маккенни, Рабьо, Локателли (Бентанкур, 90), Кулусевски (Дибала, 74), Бернардески (Артур, 79), Мората (Кин, 88).