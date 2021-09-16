Индзаги: «Нам нужно было играть внимательнее в концовке»

Симоне Индзаги / Фото: UEFA

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о поражении от мадридского «Реала» (0:1) в Лиге чемпионов. Слова специалиста приводит портал Football Italia.



Я попросил команду показать характер и кураж и этого у нас не отнять. Но нам помешал их вратарь, которого было сложно переиграть.

Сожалею, что так вышло, поскольку игроки выложились полностью. В матчах против таких команд нельзя терять концентрацию, но я уверен, что если продолжим так играть и дальше, то выйдем в плей-офф. Сегодня я был бы недоволен даже в случае ничьей, поскольку мы играли хорошо».