Вернидуб: «Хотелось бы с «Реалом» и «Интером» выступить так же, как с «Шахтером»
Индзаги: «Нам нужно было играть внимательнее в концовке»
Симоне отметил, что его команда сыграла хорошо, несмотря на поражение
09:05
Симоне Индзаги / Фото: UEFA
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о поражении от мадридского «Реала» (0:1) в Лиге чемпионов. Слова специалиста приводит портал Football Italia.
«Нам нужно было играть внимательнее в концовке. До конца матча оставалась одна минута. Будем двигаться дальше и думать о том, что мы все же не дали заднюю против «Реала».
Я попросил команду показать характер и кураж и этого у нас не отнять. Но нам помешал их вратарь, которого было сложно переиграть.
Сожалею, что так вышло, поскольку игроки выложились полностью. В матчах против таких команд нельзя терять концентрацию, но я уверен, что если продолжим так играть и дальше, то выйдем в плей-офф. Сегодня я был бы недоволен даже в случае ничьей, поскольку мы играли хорошо».
Напомним, ранее «Интер» на последней минуте основного времени упустил ничью в матче с «Реалом»
Комментарии 0