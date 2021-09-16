«Реал» на 90-й минуте матча вырвал победу над «Интером» в Милане

Автором единственного гола стал Родриго

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В матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Интер» принимал «Реал».

Игра была похода на шахматную партию, никто не хотел ошибаться. Минимум голевых моментов, максимум надежности и осторожности.

Во втором тайме более острым был «Реал», а развязка пришла на 90-й минуте матча. Гол сделали вышедшие на замену Камавинга и Родриго. Первый ассистировал, а второй – отправил мяч в сетку ворот Хандановича.

1:0, «Реал» добыл важнейшие три очка, забив «Интеру» на последних минутах. В параллельном матче группы «Шериф» в Тирасполе шокировал «Шахтер» (2:0).

Лига чемпионов, 1-й тур

«Интер» – «Реал» 0:1

Гол: Родриго, 90

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 55), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 55), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 65), Барелла (Весино, 84), Джеко, Мартинес (Корреа, 65).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Начо, Модрич (Камавинга, 80), Каземиро, Вальверде, Васкес (Родриго, 65), Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 90).

Предупреждения: Мартинес (45), Алаба (60).