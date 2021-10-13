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Инфантино: «Такие классные турниры как чемпионат мира должны проводиться чаще»
Президент открыто выступил за проведение мундиаля каждые два года
Фото: AFP
Президент FIFA Джанни Инфантино выступил за проведение чемпионатов мира каждые два года. Слова функционера приводит Reuters.
«Переход на 48 участников чемпионата мира начиная с 2026 года — это уже решенный вопрос. А вот будет турнир проводиться раз в два года или в четыре… Сейчас этот вопрос обсуждается.
Верю в то, что такие классные турниры должны проводиться чаще. Престиж мероприятия зависит не от частоты проведения, а от его качества. Отличными примерами являются Супербоул, Уимблдон или же Лига чемпионов. Они проводятся ежегодно, но все равно являются очень престижными и ожидаемыми событиями».
Идея принадлежит Арсену Венгеру. ЧМ-2022 пройдет через год.
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