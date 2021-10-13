Инфантино: «Такие классные турниры как чемпионат мира должны проводиться чаще»

Фото: AFP

Президент FIFA Джанни Инфантино выступил за проведение чемпионатов мира каждые два года. Слова функционера приводит Reuters.

Верю в то, что такие классные турниры должны проводиться чаще. Престиж мероприятия зависит не от частоты проведения, а от его качества. Отличными примерами являются Супербоул, Уимблдон или же Лига чемпионов. Они проводятся ежегодно, но все равно являются очень престижными и ожидаемыми событиями».