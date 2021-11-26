Инфантино: «Те, кто наверху, не хотят ничего менять, они опасаются за свои лидирующие позиции»

Президент FIFA – о проведении ЧМ каждые два года

Джанни Инфантино / Фото - vbetnews Президент FIFA Джанни Инфантино раскритиковал противников идеи проведения чемпионата мира каждые два года.



Цитирует Инфантино Reuters.



«Те, кто наверху, не хотят ничего менять, они опасаются за свои лидирующие позиции. Они являются примером для всех, и мы аплодируем им за то, что они достигли вершины. Но в то же время нельзя закрывать дверь, надо давать надежду и возможности».



По мнению функционера, проведение чемпионата мира каждые два года откроет больше перспектив для стран, не входящих в элиту мирового футбола.



«Необходимо дать больше возможностей мировому футболу, чтобы африканский футбол сиял на мировой арене».



Напомним, что против проведение чемпионата мира каждые два годы выступили UEFA, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и другие организации.



Ранее Арсен Венгер высказался о преимуществе решения проводить ЧМ каждые 2 года.

Президент FIFAраскритиковал противников идеи проведения чемпионата мира каждые два года.Цитирует ИнфантиноПо мнению функционера, проведение чемпионата мира каждые два года откроет больше перспектив для стран, не входящих в элиту мирового футбола.Напомним, что против проведение чемпионата мира каждые два годы выступили UEFA, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и другие организации.

Владимир Кириченко