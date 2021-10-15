Венгер – о проведении ЧМ каждые два года: «Молодое поколение хочет, чтобы его развлекали чаще»

Экс-тренер «Арсенала» считает, что это важная реформа

Арсен Венгер / Фото: Twitter Глава отдела FIFA по глобальному развитию футбола Арсен Венгер навал еще один перечень плюсов касательно проведения чемпионата мира каждые два года. Слова экс-тренера приводит Sky Sports. «Я верю, что игроки хотят участвовать в значимых матчах. Чего они не хотят, так это играть в малозначимых матчах. Все хотят соревновательности. Если я сейчас предложу вам стать чемпионом мира, даже на 10 минут, вы согласитесь. Нужно давать больше таких возможностей. Сейчас, если какая-то сборная недостаточно хороша для чемпионата мира, ей приходится ждать вечность. Если игрок травмировался, он пропускает чемпионат мира. Я думаю, это меняет мышление, это необычно. Но восприятие времени поменялось, и молодое поколение хочет, чтобы его развлекали гораздо больше».

Ранее Венгер рассказал о главной причине проведения ЧМ каждые два года.

Петр Приходько