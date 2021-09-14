«Интер» активно начал искать замену Хандановичу

Клуб беспокоит форма капитана команды

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«Интер» начал активные поиски замены для голкипера и капитана Самира Хандановича.

Клуб обеспокоен неуверенной игрой 37-летнего голкипера в начале сезона. Конкурента попробуют подписать уже зимой, сообщает Football-Italia.

Главным вариантом считается вратарь «Аякса» Андре Онана. Он уже отбыл дисквалификацию за допинг, но контракт с клубом не продлил. Он истекает в конце сезона.

Сам Онана хочет сменить клуб и ищет варианты.

Хандонович выступает за «Интер» с 2012-го года.