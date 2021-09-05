Лукаку: «Когда «Челси» сделал третье предложение «Интеру», я знал, что все серьезно»
«Интер» может подписать голкипера «Аякса» на замену Хандановичу
На данный момент камерунец отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
5 сентября 14:00
Андре Онана / Фото - eurosport«Интер» проявляет интерес к голкиперу «Аякса» Андре Онане. Об этом сообщает Calciomercato.
«Нерадзурри» видят в камерунце долгосрочную замену 37-летнему голкиперу команды Самиру Хандановичу. Сообщается, что итальянский клуб рассматривает возможность подписания футболиста летом 2022 года на правах свободного агента.
На данный момент 25-летний камерунец отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября этого года.
Ранее сообщалось, что «Интер» согласовал новый контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом.
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