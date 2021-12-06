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«Интер» доволен Индзаги и хочет продлить с ним контракт
Команда идет второй в таблице Серии А
12:45
Фото: Sky Sport Italia
«Интер» может продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги.
Руководство команды довольно прогрессом клуба под руководством нового тренера. Он пришел в «Интер» летом.
Индзаги подписал контракт на два года, однако «Интер» готов продлить его еще на два. Ожидается, что переговоры могут начать уже в начале следующего года, сообщает gazzetta.it.
«Интер» идет 2-м в Серии А, а также вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Накануне, команда разгромила «Рому» (3:0).
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