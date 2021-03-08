«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» заинтересованы в услугах Кулибали
«Интер» может подписать нападающего московского ЦСКА
Ныне аргентинец играет в аренде за «Беневенто»
Адольфо Гайч / Фото - repubblica.it
«Интер» заинтересован в услугах форварда московского ЦСКА Адольфо Гайча. Об этом сообщает Calciomercato.
Итальянский гранд готов пригласить аргентинца в качестве дублера Ромелу Лукаку.
22-летний аргентинец выступает на правах аренды за «Беневенто» и накануне отличился первым забитым мячом в Серии А, поразив ворота «Специи» (1:1).
Действующее соглашение Гайча с москвичами рассчитано до 30 июня 2025 года. По условиям аренды «Беневенто» может выкупить игрока за 11 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересован в подписании вратаря «Ювентуса».
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