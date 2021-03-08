«Интер» может подписать нападающего московского ЦСКА

Адольфо Гайч / Фото - repubblica.it

«Интер» заинтересован в услугах форварда московского ЦСКА Адольфо Гайча. Об этом сообщает Calciomercato.





Итальянский гранд готов пригласить аргентинца в качестве дублера Ромелу Лукаку.





22-летний аргентинец выступает на правах аренды за «Беневенто» и накануне отличился первым забитым мячом в Серии А, поразив ворота «Специи» (1:1).





Действующее соглашение Гайча с москвичами рассчитано до 30 июня 2025 года. По условиям аренды «Беневенто» может выкупить игрока за 11 миллионов евро.







