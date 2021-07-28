Симеоне просит руководство «Атлетико» подписать защитника «Интера»
«Интер» отказался продавать Лукаку в «Челси» за космические деньги
Ранее в миланском клубе заявили, что бельгиец не продается
14:49
Ромелу Лукаку / Фото: Twitter
«Челси» предпринял попытку купить у «Интера» форварда Ромелу Лукаку, сообщает Tuttomercato.
По информации источника, лондонский клуб предложил «Интеру» за Лукаку 130 миллионов евро, но получил отказ.
В прошлом сезоне за «Интер» Лукаку в 36 матчах чемпионата Италии забил 24 мяча и сделал 11 ассистов.
Ранее генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что Лукаку не продается.
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