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«Интер» в родных стенах одолел «Лацио» и стал лидером чемпионата Италии

Команда Индзаги вновь вышла на 1-е место
Футбол Серия А (Италия)
07:50
«Интер» в родных стенах одолел «Лацио» и стал лидером чемпионата Италии
Фото: Twitter Интера

В 21-м туре Серии А «Интер» победил «Лацио» в родных стенах.

Команда Индзаги открыла счет – отличился Бастони на 30-й минуте. Но «Лацио» сумел сравнять очень быстро: Иммобиле был точен на 35-й.

Во 2-м тайме победный мяч забить удалось «Интеру»: Шкриньяр принес своей команде 3 очка на 67-й минуте.

В турнирной таблице Серии А «Интер» лидирует, имея 49 очков. У 2-го «Милана» 48 баллов, но на 1 сыгранный матч больше.

Серия А, 21-й тур

«Интер» – «Лацио» 2:1

Голы: Бастони, 30, Шкриньяр, 67 – Иммобиле, 35

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Думфрис (Дармиан, 77), Барелла (Видаль, 82), Брозович, Гальярдини, Перишич (Димарко, 82), Санчес (Корреа, 73), Мартинес (Джеко, 73).

«Лацио»: Стракоша, Хюсай (Ладзари, 80), Луис Фелипе, Раду, Марушич, Милинкович-Савич, Катальди (Лейва, 68), Башич (Луис Альберто, 68), Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 60), Иммобиле, Педро.

Предупреждения: Луис Фелипе (40), Башич (54), Раду (71), Дзакканьи (71), Видаль (90).

Петр Приходько
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