Инздаги: «У «Ювентуса» был единственный способ забить нам – с пенальти»

Фото: inter.it

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал Football-Italia ничью с «Ювентусом» (1:1) в матче Серии А.

Я разочарован, в том числе из-за болельщиков — мы играли хорошо и заслуживали большего. Мой жест в конце матча был не совсем подходящим, но в тот момент я решил, что VAR не требуется».