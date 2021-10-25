«Ювентус» на последних минутах спасся от поражения в матче с «Интером»
Инздаги: «У «Ювентуса» был единственный способ забить нам – с пенальти»
Тренер разочарован ничьей
10:58
Фото: inter.it
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал Football-Italia ничью с «Ювентусом» (1:1) в матче Серии А.
«Я думаю, что это был единственный способ забить в наши ворота — с пенальти. Это расстраивает, ведь мы контролировали игру от начала до конца. Мы ничего не позволяли Ювентусу.
Я разочарован, в том числе из-за болельщиков — мы играли хорошо и заслуживали большего. Мой жест в конце матча был не совсем подходящим, но в тот момент я решил, что VAR не требуется».
«Ювентус» сравнял счет с пенальти в конце встречи.
«Интер» идет третьим в Серии А.
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