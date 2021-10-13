Исмаили и Фернандо вернулись в общую группу «Шахтера» к матчу с «Зарей»

Витао и Мораес остаются в лазарете

Исмаили / Фото: Football.ua

Двое футболистов «Шахтера» вышли из лазарета, сообщает пресс-служба «горняков».

Исмаили и Фернандо вернулись в общую группу и готовятся к матчу с «Зарей» в 11-м туре УПЛ.

Витао и Жуниор Мораес пока пребывают в лазарете. Напомним, что форвард «Шахтера» Лассина Траоре готовится к операции, он пропустит около года.

«Шахтер» сыграет с «Зарей» 15-го октября.

Турнирная таблица УПЛ.