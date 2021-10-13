Экс-защитник «Шахтера» указал, чего сборной Украины не хватало в игре с боснийцами
Исмаили и Фернандо вернулись в общую группу «Шахтера» к матчу с «Зарей»
Витао и Мораес остаются в лазарете
13 октября 22:11
Исмаили / Фото: Football.ua
Двое футболистов «Шахтера» вышли из лазарета, сообщает пресс-служба «горняков».
Исмаили и Фернандо вернулись в общую группу и готовятся к матчу с «Зарей» в 11-м туре УПЛ.
Витао и Жуниор Мораес пока пребывают в лазарете. Напомним, что форвард «Шахтера» Лассина Траоре готовится к операции, он пропустит около года.
«Шахтер» сыграет с «Зарей» 15-го октября.
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