Исмаили назвал игрока «Реала», заслужившего «Золотой мяч»
Защитник «Шахтера» Исмаили высказался относительно матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Встреча состоится уже завтра, 18 октября.
Кто из игроков соперника заслужил «Золотой мяч»? В составе «Реала» много действительно великих игроков, которые заслуживают этот почетный приз. Но если выбирать среди всех звезд, я бы, наверное, сделал ставку на Карима Бензема. Думаю, в этом сезоне он мог бы получить «Золотой мяч».
Прошлогодний результат? Такая команда, как «Реал», из года в год является действительно сильной. В Лиге чемпионов всегда очень непросто. Прежде всего, игроки «Реала» сильны индивидуально, а также и как команда в целом. Каштру и Де Дзерби – совершенно разные тренеры с разными взглядами на игру. Сказать, кто из них лучше, непросто.
Вне всяких сомнений, мы должны быть готовы к завтрашнему поединку с «Реалом». У нас есть сильные игроки, мы должны показать футбол высочайшего уровня, чтобы добиться важнейшего результата – это, конечно же, победа. Чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов.
Противостояние звездам? Это случится, если Мистер доверит мне место в составе. Мы прекрасно знаем, насколько сильные футболисты выступают в «Реале», среди них и те, кого вы перечислили. Противостоять им очень сложно, но мы в любом случае постараемся отлично подготовиться к этому поединку, и у нас есть все характеристики, чтобы выглядеть достойно.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Реал». Начало – в 22:00.
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