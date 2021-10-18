Исмаили назвал игрока «Реала», заслужившего «Золотой мяч»

Исмаили / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Исмаили высказался относительно матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Встреча состоится уже завтра, 18 октября.

Прошлогодний результат? Такая команда, как «Реал», из года в год является действительно сильной. В Лиге чемпионов всегда очень непросто. Прежде всего, игроки «Реала» сильны индивидуально, а также и как команда в целом. Каштру и Де Дзерби – совершенно разные тренеры с разными взглядами на игру. Сказать, кто из них лучше, непросто.

Вне всяких сомнений, мы должны быть готовы к завтрашнему поединку с «Реалом». У нас есть сильные игроки, мы должны показать футбол высочайшего уровня, чтобы добиться важнейшего результата – это, конечно же, победа. Чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов.

Противостояние звездам? Это случится, если Мистер доверит мне место в составе. Мы прекрасно знаем, насколько сильные футболисты выступают в «Реале», среди них и те, кого вы перечислили. Противостоять им очень сложно, но мы в любом случае постараемся отлично подготовиться к этому поединку, и у нас есть все характеристики, чтобы выглядеть достойно.