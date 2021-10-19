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Исмаили рассказал, как «Шахтер» буде играть с «Реалом»

Де Дзерби определился с планом на игру
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:40
Исмаили рассказал, как «Шахтер» буде играть с «Реалом»
Исмаили / фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Исмаили поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в рамке группового этапа ЛЧ.

Будете показывать свое доминирование в контроле мяча в матче с «Реалом»?

«Это идея, которой нас учит Мистер, вне зависимости от соперника. Мы должны контролировать игру с мячом. Бывают матчи, когда это делать тяжелее, но будем играть именно таким образом. Постараемся провести достойный матч, как с «Интером».

Кроме контроля, мы должны быть агрессивнее, более целеустремленными в завершении атак.

По требованиям на моей позиции, то с Де Дзерби каждый матч отличается. Мы очень тщательно изучаем соперников. Бывает, по ходу матча задача меняется. Иногда могу играть уже или шире на фланге. Все зависит от соперника».

Игра состоится 19 октября, в 22:00. Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Реал».

Без Матвиенко, но с Трубиным. «Шахтер» огласил предварительную заявку на «Реал».

Источник: БОМБАРДИР Павел Харченко
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Реал Мадрид (футбол) Шахтер Донецк Исмаили

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