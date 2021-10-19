Исмаили рассказал, как «Шахтер» буде играть с «Реалом»

Исмаили / фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Исмаили поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в рамке группового этапа ЛЧ.

Будете показывать свое доминирование в контроле мяча в матче с «Реалом»?

Кроме контроля, мы должны быть агрессивнее, более целеустремленными в завершении атак.

По требованиям на моей позиции, то с Де Дзерби каждый матч отличается. Мы очень тщательно изучаем соперников. Бывает, по ходу матча задача меняется. Иногда могу играть уже или шире на фланге. Все зависит от соперника».