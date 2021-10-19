Без Матвиенко, но с Трубиным. «Шахтер» огласил предварительную заявку на «Реал»

Лидер обороны «горняков» получил травму перед матчем Лиги чемпионов

Николай Матвиенко / Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» проведет матч группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Стала известна предварительная заявка «горняков» на игру.

Не сможет помочь команде защитник Николай Матвиенко. Он травмировался перед данной встречей. Однако место в списке футболистов нашлось для голкипера Анатолия Трубина и крайних оборонцев Исмаили и Виктора Корниенко.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо

Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 19 октября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Реал». Начало – в 22:00.