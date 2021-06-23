Испания разнесла Словакию и подарила Украине путевку в плей-офф Евро-2020
В третьем туре группового этапа Евро-2020 Испания разгромила Словакию.
В начале игры не сумел реализовать пенальти Мората. Однако еще до перерыва «фурия роха» повела в два мяча. Мяч в собственные ворота отправил Дубравка. Также отличился Ляпорт.
А во втором тайме испанцы деклассировали словаков. Забили Сарабия и Ферран Торрес. Второй автогол в матче оформил Куцка.
Испания набрала со Швецией по пять очков в группа E. «Фурия роха» победила в квартете благодаря лучшей разнице мячей.
Словакия стала третьей и по тому же показателю уступила Украине в споре предпоследних команд в своих группах. Таким образом, «сине-желтые» пробились в плей-офф турнира.
Евро-2020, группа E. Третий тур
Словакия – Испания 0:5
Голы: Дубравка, 30 (автогол), Ляпорт, 45, Сарабия, 56, Ферран Торрес, 67, Куцка, 71 (автогол)
Словакия: Дубравка, Шатка, Пекарик, Губочан, Шкриньяр, Гамшик (Бенеш, 90), Гараслин (Суслов, 69), Мак (Вайсс, 69), Громада (Лоботка, 46), Дуда (Дюриш, 46), Куцка.
Испания: Унаи Симон, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 71), Ляпорт, Аспиликуэта (Ойарсабаль, 77), Альба, Коке, Бускетс (Тиаго Алькантара, 71), Сарабия, Педри, Жерар Морено (Траоре, 77), Мората (Ферран Торрес, 66).
Предупреждения: Дуда, Шкриньяр – Бускетс, Альба
Обзор первого тайма
Гол Сарабии
Гол Феррана Торреса
Автогол Куцки
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