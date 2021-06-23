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Испания разнесла Словакию и подарила Украине путевку в плей-офф Евро-2020

Подопечные Тарковича стали второй третьей командой группы с худшими показателями, чем у «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
23 июня 20:56
Испания разнесла Словакию и подарила Украине путевку в плей-офф Евро-2020
Фото - UEFA

В третьем туре группового этапа Евро-2020 Испания разгромила Словакию.

В начале игры не сумел реализовать пенальти Мората. Однако еще до перерыва «фурия роха» повела в два мяча. Мяч в собственные ворота отправил Дубравка. Также отличился Ляпорт.

А во втором тайме испанцы деклассировали словаков. Забили Сарабия и Ферран Торрес. Второй автогол в матче оформил Куцка.

Испания набрала со Швецией по пять очков в группа E. «Фурия роха» победила в квартете благодаря лучшей разнице мячей.

Словакия стала третьей и по тому же показателю уступила Украине в споре предпоследних команд в своих группах. Таким образом, «сине-желтые» пробились в плей-офф турнира.

Евро-2020, группа E. Третий тур

Словакия – Испания 0:5

Голы: Дубравка, 30 (автогол), Ляпорт, 45, Сарабия, 56, Ферран Торрес, 67, Куцка, 71 (автогол)

Словакия: Дубравка, Шатка, Пекарик, Губочан, Шкриньяр, Гамшик (Бенеш, 90), Гараслин (Суслов, 69), Мак (Вайсс, 69), Громада (Лоботка, 46), Дуда (Дюриш, 46), Куцка.

Испания: Унаи Симон, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 71), Ляпорт, Аспиликуэта (Ойарсабаль, 77), Альба, Коке, Бускетс (Тиаго Алькантара, 71), Сарабия, Педри, Жерар Морено (Траоре, 77), Мората (Ферран Торрес, 66).

Предупреждения: Дуда, Шкриньяр – Бускетс, Альба

Обзор первого тайма

Гол Сарабии

Гол Феррана Торреса

Автогол Куцки

Сергей Стаднюк
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Теги

Словакия - Испания сборная Испании (футбол) сборная Словакии (футбол)

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