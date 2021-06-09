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Испанское издание поставило двух Караваевых и «Кривстова» в состав сборной Украины
Журналисты AS считают, что защитник отработает за себя и за того парня
09:03
Александр Караваев / Фото - Getty Images
Известное испанское издание AS опубликовало предположительный состав сборной Украины на Евро-2020. Не обошлось без забавных «ляпов».
Сразу бросается в глаза наличие двух Александров Караваевых. По мнению испанских журналистов, футболист займет место слева в защите и в центре поля.
В центре защиты выйдет новичок «сине-желтых» по фамилии Кривстов. Место форварда займет полузащитник Руслан Малиновский.
Ранее экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что Андрей Шевченко выпустил центрбека Илью Забарного справа в обороне для «посланцев» из Нидерландов. Запутать испанских обозревателей уже получилось.
Напомним, коллеги из Marca с ошибками написали фамилии игроков «сине-желтых» перед матчем Лиги наций.
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