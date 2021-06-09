Испанское издание поставило двух Караваевых и «Кривстова» в состав сборной Украины

Журналисты AS считают, что защитник отработает за себя и за того парня

Александр Караваев / Фото - Getty Images

Известное испанское издание AS опубликовало предположительный состав сборной Украины на Евро-2020. Не обошлось без забавных «ляпов».

Сразу бросается в глаза наличие двух Александров Караваевых. По мнению испанских журналистов, футболист займет место слева в защите и в центре поля.

В центре защиты выйдет новичок «сине-желтых» по фамилии Кривстов. Место форварда займет полузащитник Руслан Малиновский.

Ранее экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что Андрей Шевченко выпустил центрбека Илью Забарного справа в обороне для «посланцев» из Нидерландов. Запутать испанских обозревателей уже получилось.