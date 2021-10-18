Источник назвал зарплату Петракова в сборной Украины

В главной национальной команде специалист получает не особо больше, чем в молодежной

Александр Петраков / фото - УАФ

Стало известно, сколько Александр Петраков получает в сборной Украины. По словам источника, зарплата специалиста составляет 10 тысяч евро в месяц.

В молодежной национальной команде наставник зарабатывал в два раза меньше. В УАФ предлагали тренеру оклад порядком больше, но он заявил, что готов это обсуждать только в случае выполнения нескольких задач.

Также сообщается, что при выходе команды на ЧМ-2022 сборная Украины получит бонус в 600 тысяч евро, который распределят на административно-тренерскую группу, которая, в частности, включает медиков и селекционеров.

Напомним, ранее Павелко прокомментировал невызов Руслана Малиновского в сборную Петраковым.