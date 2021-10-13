Павелко: «Для меня у Петракова нет приставки «и. о.» – это юридические вопросы»
Павелко – о невызове Малиновского: «Никогда не вмешивался в решения главного тренера»
Президент УАФ доверяет мнению наставника сборной Украины
19:59
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images
Президент УАФ Андрей Павелко ответил в интервью ПРОФУТБОЛ Digital на вопрос о невызове в сборную Украины полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.
Никогда я за все семь лет не вмешивался в решения главного тренера, будь то Фоменко, Шевченко или Петраков. Это их ощущения и тренерские задумки. Они видят, как строить команду и как использовать тех или иных игроков. Это только решает тренерский штаб.
Очень важно, чтобы тренеры ощущали поддержку, что они главные в команде. Они принимают решение, кто нужен в составе национальной сборной.
Павелко также отметил, что приставка «и. о.» в случае Александра Петракова – лишь юридические формальности.